Tunisie : L’Espérance appelle ses supporters d’éviter tout acte de nature à lui valoir de lourdes sanctions

L’Espérance Sportive de Tunis a appelé ses supporters qui se déplacent à Alger pour le match contre la JS Kabylie ce samedi à 17h00, comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique, d’éviter tout acte de nature de nature à lui valoir de lourdes sanctions.

Dans un communique publié vendredi, le club de Bab Souika, rappelle que “ce match n’a aucun enjeu, l’Espérance étant déja qualifiée pour les quarts de finale (1er du groupe D) depuis la précédente journée et appelle ses supporters à un comportement respectueux et fair-play chez nos frères algériens”.

L’Espérance souligne que l’intérêt du club dans cette compétition réside dans le strict respect des nouveaux règlements sévères de la CAF et éviter ainsi tout acte de nature à valoir de lourdes sanctions à la fois financières et sportives “Notre réussite dans cette compétition ne peut être réalisée qu’avec le concours et la participation de toutes les parties prenantes du club et en particulier nos supporters qui forment le premier soutien à l’équipe dont nous avons besoin à tous moments et à toutes les occasions.

Notre équipe ne peut se passer de ce soutien à cause d’un fumigène qui nous vaudra une lourde sanction sportive, la perte du match et aussi la privation de notre public pour le prochain tour à élimination directe. Le simple fait d’allumer un fumigène, même sans le lancer sur le terrain, entraîne l’arrêt provisoire du match puis son arrêt définitif, précise le club.

L’Esperance rappelle ses supporters que le club est sous le coup d’une sanction de deux matches à huis-clos avec sursis depuis la peécédente édition, qui sera mis en application dès récidive.