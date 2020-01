Tunisie : Fakhfakh reçoit les ministres de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires sociales

Elyes Fakhfakh, chargé de former le gouvernement a reçu, jeudi, au palais Dar Dhiafa à Carthage le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, le ministre de la Justice et de la Défense par intérim Karim Jamoussi et le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi.

Hichem Fourati a déclaré à l’issue de l’entretien que la rencontre a été l’occasion d’évoquer la situation sécuritaire générale dans le pays et la stratégie mise en place en matière de lutte contre le terrorisme et la protection des frontières Est et Ouest du pays.

L’entretien, a-t-il ajouté, a permis également d’aborder les informations qui circulent ces derniers temps sur l’augmentation du nombre de braquages. Il a, à cet égard, démenti les “fausses informations relayées sur les réseaux sociaux publiant des photos de vols commis dans d’autres pays ou d’anciennes photos présentées comme étant d’actualité”.

Selon lui, les statistiques montrent que les affaires liées à la sécurité générale ont connu une baisse, passant de 144 mille affaires en 2018 à 137 mille en 2019. Le département de l’Intérieur, a-t-il affirmé, assume ses responsabilités dans la lutte contre ce phénomène à travers l’organisation de campagnes sécuritaires. Plus de 1700 policiers et agents de la Garde nationale sont déployés dans le Grand Tunis, a-t-il assuré, précisant qu’au moins 600 personnes ont été interpellées.

Fourati a appelé les autorités judiciaires à coopérer et à émettre des mandats d’arrêt contre les auteurs de ces crimes dans “le cadre de la complémentarité entre le ministère de l’Intérieur et l’institution judiciaire, en particulier en ce qui concerne la sécurité générale”.

Il a souligné la nécessité de renforcer les moyens de l’institution sécuritaire et de la doter des équipements et des ressources humaines nécessaires ainsi que d’activer la loi sur la protection des policiers. D’autant, a-t-il dit, que plus de 500 agressions ont été enregistrées contre les policiers.

Pour sa part, le ministre de la Justice et de la Défense par intérim Karim Jamoussi a déclaré que l’entretien a porté sur les dossiers de la défense et de la justice qui pourraient, selon lui, faire l’objet d’autres rencontres dans les jours à venir.

Concernant la situation sécuritaire sur les frontières, Jamoussi a mis l’accent sur les efforts déployés par les institutions militaire et sécuritaire ainsi que sur leur promptitude opérationnelle, relevant que toutes les mesures de sécurité ont été prises à titre de précaution.

Réagissant à la déclaration du ministre de l’Intérieur invitant les autorités judiciaires à coopérer et à émettre des mandats de dépôt contre les auteurs de crimes portant atteinte à la sécurité générale, le ministre de la Justice a indiqué que “le système judiciaire assume ses responsabilités et ne reçoit d’instructions de quiconque et surtout pas de l’exécutif”. Les magistrats, a-t-il assuré, sont conscients de la situation qui prévaut dans le pays et toutes les décisions rendues s’orientent vers le maintien de l’ordre.

De son côté le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi a indiqué que l’entretien a porté sur la situation sociale dans le pays et les projets réalisés par le ministère.

Selon lui, l’accent a été mis également sur les priorités à prendre en compte concernant notamment la lutte contre la pauvreté, les disparités sociales, la situation des caisses sociales et les perspectives d’inclure dans le Dialogue social en Tunisie les questions inhérentes au développement de façon générale.