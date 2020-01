La crise libyenne menace la sécurité de la Tunisie et de la région

Le porte-parole du parti du Courant populaire, Mohsen Nabti, a estimé que la crise libyenne est arrivée à un point où elle représente une menace réelle pour la sécurité de la Tunisie et de la région entière.

D’après lui, il faudrait une action diplomatique de la Tunisie pour pouvoir trouver une solution à la crise libyenne.

“La Tunisie est le seul pays qui a un intérêt immédiat à la stabilité en Libye. Toute intervention étrangère en Libye pourrait menacer la sûreté nationale de la Tunisie”, a-t-il souligné dans une déclaration aux médias, dimanche, à Sfax, en marge de sa participation à une rencontre sur la crise libyenne.

“La neutralité de la Tunisie vis-à-vis de la crise libyenne ne joue pas en faveur de la stabilité en Libye, a-t-il ajouté.

Il a, dans ce sens, appelé le président de la République à multiplier les efforts diplomatiques au niveau maghrébin, arabe et international pour défendre la Tunisie et assurer sa sécurité nationale et pour lui permettre de jouer un rôle central dans le dialogue inter-libyen sans exclusion aucune et loin de toute ingérence étrangère dans les terres libyennes.

Pour lui, la Tunisie doit impérativement préserver son indépendance et sa souveraineté nationale. Elle doit, également, être un acteur actif dans la gestion de la crise libyenne et empêcher toute intervention étrangère dans ce pays.