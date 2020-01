Jendouba : Démantèlement d’un réseau de trafic de voitures libyennes

La brigade de la police judiciaire à Jendouba a démantelé, au cours des trois derniers jours, un réseau de trafic de voitures luxueuses de provenance de Libye, fait savoir à l’agence TAP une source policière. Ces voitures sont vendues avec des numéros d’immatriculation et des cartes grises de véhicules tunisiens de marques similaires.

Sept personnes ont été identifiées dans ce réseau dont une femme et deux fonctionnaires aux ministères de l’intérieur et de la justice. Ils sont âgés entre 25 et 60 ans. L’un d’eux a été placé en garde à vue et les six autres devaient être déférés, vendredi, devant le juge d’instruction en charge du dossier.

Une descente effectuée par des unités de la police judiciaires et de la garde nationale a permis d’interpeller l’un des trafiquants en possession d’une voiture “maquillée”, ce qui a contribué à identifier les six autres complices, en attendant la suite de l’enquête.