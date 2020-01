Manouba : Le député démissionnaire du parti Arrahma, Moadh ben Dhiaf, dément avoir rejoint la Coalition Al-Karama

Le député démissionnaire du parti Arrahma, Moadh Ben Dhiaf, a démenti vendredi soir la nouvelle de son adhésion au parti de la Coalition Al-Karama, apprend la correspondante de l’agence TAP auprès du député.

“Le chef du parti Arrahma, Said Jaziri, a voulu m’attribuer cette décision et m’a attaqué en me qualifiant de tous les noms indignes d’un député du peuple”, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que depuis sa démission il a réaffirmé son indépendance en tant que député du peuple et est resté “fidèle au serment et promesse faite de travailler au service du pays” et des électeurs qui lui ont fait confiance.

Ben Dhia a souligné qu’il a reçu plusieurs offres de partis après sa démission pour les rejoindre, mais les a rejetées, s’attachant à son indépendance et restant dans les rangs de l’opposition comme voie promise aux électeurs lors de sa campagne électorale.

Moadh Ben Dhia, député de Manouba, et son collègue de l’Ariana, du même parti, Ahmed ben Ayed, avaient démissionné du parti mardi soir, ce dernier ayant rejoint le parti de la Coalition Al-Karama.

Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, le chef du Parti Arrahma, Said Jaziri s’en est pris à Seifeddine Makhlouf, dirigeant du parti de la coalition Al-Karama, l’accusant d’avoir volé ses deux députés et les a poussés à rejoindre son parti.

Jaziri a qualifié aussi les députés démissionnaires de traîtres et d’infiltrés, les comparant à des brebis, et accusant littéralement Seifeddine Makhlouf de “loup qui a dévoré mes brebis”.