Hand – CAN-2020 : Tunisie domine l’Agola (39-23)

La sélection tunisienne de handball s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations (Tunisie-2020) en dominant largement son homologue angolaise 39 à 23 (mi-temps: 21-7), au terme de la seconde demi-finale, disputée vendredi soir à salle de Radès.

Le tenant du titre affrontera dimanche en finale (18h00) l’Egypte qui a éliminé l’Algérie 30 à 27 (mi-temps: 15-14), lors de la première demi-finale disputée plus tôt, les deux finalistes se disputant la seule place qualificative pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.

Le sept tunisien a nettement dominé les débats face à un adversaire angolais moins expérimenté. Les Palankas Negras n’ont pu soutenir le rythme élevé du jeu imposé par les Aigles de Carthage qui ont très vite creusé l’écart, grâce à leur rigueur défensive et leur grande efficacité offensive, pour regagner les vestiaires avec un écart conséquent de 14 buts.

A la reprise, les protégés de Tony Girona, qui a fait tourné son effectif, ont géré tranquillement leur avantage, maintenant un écart considérable malgré une meilleure prestation des Angolais lors de cette seconde mi-temps, pour l’emporter sans coup férir (39-23).

L’arrière gauche tunisien Oussama Jaziri a été élu meilleur joueur du match.

La formation tunisienne qui a réussi jusqu’ici un sans faute en s’imposant tour à tour devant le Cap-Vert (33-21), la Côte d’Ivoire (48-24), le Cameroun (41-21), au premier tour, le Maroc (31-24) et l’Algérie (26-22), au tour principal, aura un ultime obstacle a franchir face à la redoutable sélection égyptienne qui a réussi elle aussi le même parcours sans faute.

Le sept égyptien a dominé la Guinée (39-22), le Kenya (44-19) et RD Congo (28-19), au tour préliminaire avant de s’imposer devant le Gabon (36-17) et l’Angola (33-26) au tour principal.

La sélection tunisienne qui compte le record des consécrations avec 10 titres devant l’Algérie (7) et l’Egypte (6) tentera d’enrichir son palmarès avec un onzième titre.

La Tunisie disputera à cette occasion sa 18e finale africaine et la 10e de suite. L’Egypte disputera de son côté sa 13e finale et 3e consécutive et tentera de décrocher son 7e sacre continental qui lui échappe depuis 2016. Les six premiers seront qualifiés pour le Mondial 2021 en Egypte.

L’Algérie jouera de son côté pour la troisième place dimanche contre l’Angola.

Résultats des demi-finales:

Egypte – Algérie 30-27

Tunisie – Angola 39-23

Dimanche 26 janvier

Salle de Radès

Match de classement 3e place

16H00 Algérie – Angola

Finale

18h00 Tunisie-Egypte