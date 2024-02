Les équipes de secours et de sauvetage relevant de l’Administration régionale de la protection civile à Manouba ont intervenu pour secourir et transporter 18 personnes (travailleurs d’une entreprise de couture et de confiserie méticuleuse) présentant des difficultés respiratoires de la zone industrielle de ksar Said vers l’hôpital local cité Ettadamen et le centre médical d’urgence de Monflerie, suite à leur inhalation de gaz naturel fuyant d’un tuyau sur la route principale.