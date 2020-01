Visite de Tony Lowings, Global CEO de KFC en Tunisie

A la tête de 140 pays et plus de 23 000 restaurants dans le monde, Global CEO de KFC, Tony Lowings, était de passage à Tunis les 9 et 10 janvier. Une visite qui coïncide avec la célébration de deux ans de l’enseigne internationale en Tunisie.

Le patron mondial de KFC, qui était accompagné de Sami Sabir, Global Chief Operating Officier (COO), ainsi que les directeurs du Développement, Marketing et Opérations de KFC en charge de la Région Afrique du Nord, Moyen-Orient Turquie et Pakistan, a salué le travail mené par l’équipe tunisienne et n’a pas tari d’éloges sur ses réalisations. « Des restaurants exceptionnels, une équipe formidable, une grande passion pour l’enseigne et un merveilleux pays », a-t-il déclaré à la fin de sa visite.

KFC qui a ouvert son premier restaurant en Tunisie en janvier 2018 compte désormais 7 restaurants dont six dans le Grand Tunis et un restaurant au Mall of Sousse. Un deuxième point de vente dans la ville de Sousse devra ouvrir ses portes très prochainement. L’enseigne clôturera l’année 2020 avec 10 restaurants.

Deux ans de succès en Tunisie

« En deux ans, Nous avons atteint 800 mille transactions, soit environ 2.5 millions de personnes qui ont mangé chez nous en deux ans », se réjouit Amine Ben Chaabane, Brand Manager de KFC Tunisie. L’enseigne qui a jusque-là permis la création de 250 emplois directs, est rapidement devenue l’une des destinations les plus prisées pour la restauration rapide dans le pays.

Par ailleurs, depuis son implémentation en Tunisie, KFC n’a cessé de soutenir les acteurs locaux du secteur en choisissant de travailler avec des fournisseurs tunisiens, rigoureusement sélectionnés et certifiés, ce qui offre à ces derniers la possibilité d’accéder aux marchés internationaux de KFC et de YUM!, sa maison mère. La franchise tunisienne a pour objectif de jouer le rôle de locomotive dans le secteur de la restauration rapide, et ce en poursuivant une démarche qui place la qualité de son produit au cœur de ses engagements.