Match nul spectaculaire dans le derby de Londres

Chelsea et Arsenal ont offert un scénario haletant à l’occasion de la 24e journée de Premier League. Les Gunners sont réduits à 10 dès la 26e minute de jeu au moment au David Luiz se sacrifie pour stopper Abraham dans la surface après une passe en retrait trop molle de Mustafi.

Jorginho ne se fait pas prier et transforme (28e). Grâce aux exploits répétés de Leno dans le but, Arsenal reste dans le match. Peu après l’heure de jeu, Martinelli bénéficie d’une glissade de Kanté et part crucifier Arrizabalaga (63e). En fin de match, Azpilicueta pense endosser le costume de héros. A la 84e minute, le capitaine des Blues vient couper un centre de Hudson-Odoi et redonner l’avantage aux siens. Mais la défense des locaux va de nouveau craquer 180 secondes plus tard.

Bellerin expédie une frappe du gauche hors de portée du gardien adverse et permet à sa formation d’arracher le match nul. Au classement ce résultat ne fait les affaires d’aucune de deux équipes. Chelsea, 4e, ne compte qu’un succès lors de ses 4 derniers matchs en championnat tandis qu’Arsenal, 10e, enchaîne un troisième partage des points.