Tunisie – Alerte météo : Des vents forts à très forts souffleront sur certaines régions

Des vents de Sud-Est, forts à très forts souffleront cet après-midi et demain mardi, à une vitesse maximale oscillant entre 60 et 80 km/h, et pouvant atteindre les 100 km/h, sous forme de rafales, notamment dans les régions côtières et les hauteurs.

Selon l’Institut National de Météorologie (INM), ces vents susciteront des tourbillons de sable, au sud et la mer sera agitée à très agitée, au nord du pays.

Face à cette situation climatique, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche appelle les marins à ne pas prendre de risques, à ne pas naviguer en mer et à s’assurer de la fixation de leurs embarcations dans les ports, jusqu’à la stabilisation de la situation météorologique.