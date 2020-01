Hand/CAN-2020 : La Tunisie bat le Maroc (31-24) et décroche son billet pour les demi-finales

La sélection tunisienne de handball s’est nettement imposée devant son homologue marocaine sur le score de 31 à 24 (mi-temps : 17-12), en match comptant pour le Tour principal de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), groupe MII, disputé lundi à Radès.

A la faveur de cette victoire, le champion en titre a assuré sa qualification pour les demi-finales.

Hormis les premières minutes où le sept marocain a réussi à faire jeu égal, le reste de la rencontre a été totalement dominé par les protégés de Tony Girona. Plus expérimentés et plus déterminés, les coéquipiers de Makrem Missaoui ont constamment mené au score pour regagner les vestiaires avec un écart de 5 buts (17-12).

A la reprise, les tenants du titre ont géré leur avance sans trop de difficultés, grâce à une rigoureuse défense et une attaque efficace, malgré la forte resistance opposée par la sélection marocaine, pour l’emporter logiquement avec un avance de 7 buts (31-24).

L’arrière droit au Dinamo Bucarest Amine Bannour a été sacré meilleur joueur du match.

Grâce à cette victoire, le champion d’Afrique en titre s’est qualifié pour l’avant dernière étape de la CAN-2020, aux côtés de la sélection algérienne qui a disposé de son homologue cap-verdien (25-23).

A à une journée de la fin du Tour principal, Tunisiens et Algériens comptent chacun 4 points en tête du classement devant le Cap-Vert et le Maroc (0 pt) et se disputeront lors de la dernière journée mercredi la première place du groupe.

Tour principal / Groupe MII :

Cap-Vert – Algérie 23-25

Tunisie – Maroc 31-24

Mercredi :

14h00 : Cap-Vert – Maroc

18h00 : Tunisie – Algérie

NB : Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales, qui auront lieu le 24 janvier alors que la finale est fixée

au 26 du même mois. Le vainqueur final sera qualifié pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers iront au Championnat du monde-2021

en Egypte.