Le président de la République visite le quartier Ettadhamen

Le président de la République, Kais Saied, s’est rendu vendredi matin dans le quartier Ettadhamen à Tunis où il a rencontré un certain nombre de citoyens, pour être à l’écoute de leurs attentes et leurs perceptions concernant l’étape actuelle que vit la Tunisie, indique un communiqué de la présidence de la république.

Au cours de ces rencontres, les citoyens ont exprimé un certain nombre de préoccupations et d’attentes qui concernent principalement les aspects économiques et sociaux, évoquant également avec le chef de l’Etat un certain nombre de questions liées à la situation générale du pays, précise le communiqué.