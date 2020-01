Tunisie : L’UNFT associée aux concertations sur la personnalité apte à diriger le prochain gouvernement

Le Président de la République, Kaïs Saïed a reçu, vendredi, au palais de Carthage, la présidente de l’union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi.

Jerbi a fait part de sa considération au Chef de l’Etat pour avoir associé l’organisation féminine aux concertations relatives au choix de la personnalité apte à diriger le prochain gouvernement, d’autant que la consultation des organisations à ce sujet n’est pas stipulée dans le texte de la constitution. Elle a estimé que l’association des organisations nationales et de la société civile à ces concertations témoigne du souci du Président de la République de permettre au prochain gouvernement de bénéficier du plus grand soutien possible.

Elle a déclaré que le chef de l’Etat a réitéré sa considération à la femme tunisienne et réaffirmé son souci de ne pas compromettre ses acquis et de ne pas porter atteinte à ses droits. Il a, également affirmé, a-t-elle dit, la détermination à accorder plus d’attention aux femmes non pas en tant qu’individu mais en tant que citoyenne à travers sa participation aux prises de décisions et en lui permettant d’exprimer son opinion sur les affaires publiques.