Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 14 janvier 2020

Des bancs de brume et de brouillard le matin sur le Nord et des pluies isolées sur le Sud-Est et localement la région de Sahel et temps passagèrement nuageux sur le reste du pays.

Vent de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h dans le golfe de Gabes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

Mer très agitée dans le golfe de Gabes, agitée sur les côtes Est et peu agitée sur le nord.

Les températures maximales sont comprises généralement entre 12 et 17°C et voisines de 10°C sur les hauteurs ouest.