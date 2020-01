Crise en Libye : L’OTE s’attend à un retour massif des Tunisiens

En prévision du développement de la crise en Libye, l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) se prépare activement au retour des Tunisiens dans leur pays à travers les passages frontaliers de Ras Jedir et Dhéhiba et ce, en coordination avec les délégations régionales de Médenine et Tataouine.

Dans un communiqué publié mardi, l’OTE indique qu’une réunion a été organisée lundi et a été consacrée à l’examen des préparatifs logistiques et humains afin de garantir de bonnes conditions d’accueil aux familles tunisiennes revenues de Libye.

D’après la même source, l’OTE prendra en charge le transport des Tunisiens de retour de Libye vers leurs régions d’origine outre la garantie d’une assistance psychologique et sociale et la disponibilité des informations utiles et actualisées et ce, en collaboration avec les différents intervenants.

A noter que le ministère des affaires sociales avait présenté, mercredi 08 janvier dernier, son plan d’actions en prévision du retour des Tunisiens de Libye dans les régions de Tataouine et Médenine.