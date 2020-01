Super Coupe d’Afrique : le Zamalek d’Egypte campe sur sa position de ne pas jouer au Qatar

Le Zamalek d’Egypte a renouvelé son refus de joueur le match de la super Coupe d’Afrique contre l’Espérance sportive de Tunis prévue le 14 février 2020 à Doha.

Dans un communiqué publié dimanche sur son site internet, le club cairote a démenti catégoriquement la rumeur qui circule, indiquant que le comité directeur du Zamalek a décidé de disputer le match au Qatar.

“Celui qui a sort cette rumeur est un menteur et un manipulateur et la décision du comité directeur est inchangée. Nous ne jouerons pas sur la terre des traitres qui tuent nos enfants, les héros de la police et des forces armées” souligne le communiqué.

Le ministre de la jeunesse et des sports Achraf Sobhi,a soumis le dossier complet du match aux dirigeants politiques et aux responsables sécuritaires égyptiens ajoute la même source, précisant que “le dossier est accompagné de preuves de menaces des responsables qataris de tuer nos joueurs si ils se rendent au Qatar pour jouer le mach ainsi que des menaces d’assassinat du président du club, de ses enfants et petits enfants”.

La CAF rappelle-t-on, a signé un contrat de trois ans avec la Fédération du Qatar pour l’organisation à Doha de la Super Coupe d’Afrique des Clubs et a fixé au 14 février prochain le match entre l’Espérance Sportive de Tunis (tenant de la ligue des champions d’Afrique ) et le Zamalek d’Egypte (vainqueur de la coupe de la Confédération).

Selon les règlements de la CAF, le club égyptien risque une suspension de trois ans de toutes les compétitions africaines.