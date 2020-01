Gafsa : Démission de la maire de Metlaoui

La maire de Metlaoui (gouvernorat de Gafsa) Siham Dinari, a annoncé dans une déclaration à l’agence TAP qu’elle avait démissionné de son poste depuis le 16 décembre dernier, tout en restant membre du conseil municipal.

Elle a justifié sa démission par “la difficulté de travailler avec le reste des membres du conseil municipal pour avoir abandonné l’exercice de leurs fonctions, la difficulté de la municipalité à exercer ses fonctions compte tenu des moyens matériels et humains disponibles, et la faiblesse de l’organisme chargé de mettre en œuvre les décisions du conseil municipal de la région”.

Siham Dinari a précisé d’autre part que le conseil municipal a tenu une session le 17 décembre, au cours de laquelle il a décidé d’expédier les affaires courantes de la municipalité, jusqu’à la tenue d’élections partielles.

La maire, candidate aux élections municipales de Metlaoui sur la liste du parti du mouvement Ennahda, a remporté le poste de présidence du conseil municipal après un tour de scrutin au cours duquel elle a obtenu 17 voix contre 7 voix pour son concurrent pour ce poste, la tête de la liste indépendante “Edification et renouveau”, Tarek Brahmi.

Les résultats des élections du 6 mai 2018 dans la circonscription municipale de Metlaoui ont abouti à la victoire du parti du Mouvement Ennahda avec 4 sièges, la liste indépendante “décollage” (4 sièges), la liste indépendante “Edification et Renouveau” (4 sièges), la liste du parti Nidaa Tounes (3 sièges) et la liste indépendante “Metlatoui notre avenir” (3 sièges), des deux listes indépendantes, “Metlaoui d’abord” et “Al-Amal” (2 sièges chacun), la liste du Hirak (1 siège) et la liste indépendante “Amitié” (1 siège).