Le temps persistera froid avec pluies et orages isolés sur les régions Est et localement le nord. Vent de Nord-Est fort de 40 à 60 km/h près des côtes Est et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

Mer très agitée sur les côtes Est et houleuse sur le nord. Températures demeurant basses et les maximales seront comprises entre 10 et 15°C et voisines de 07°C dans les hauteurs ouest et les minimales évolueront entre 00 et 04°C dans les régions ouest et entre 04 et 08°C dans le reste du pays.