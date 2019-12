Temps froid et parfois nuageux sur le nord et les régions côtières Est avec pluies isolées et des passages nuageux ailleurs.

Vent de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l’intérieur du pays.

Mer très agitée.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 11 et 16°C et voisines de 07 °C sur les hauteurs ouest.