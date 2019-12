Une baisse des températures est prévue dans la plupart des régions durant les journées du dimanche et du lundi 30 décembre 2019, alerte dans un communiqué, l’Institut National de Météorologie (INM).

Les températures maximales évolueront généralement, entre 10 et 15°C, ne dépassant pas les 07°C dans les hauteurs et les minimales varieront entre 00 et 04°C dans les régions ouest et entre 04 et 08°C, dans le reste du pays.