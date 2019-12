Kébili : 110 infractions relevées depuis le début du mois décembre

Depuis le début du mois de décembre 2019, les brigades de contrôle économique ont relevé 110 infractions dans le cadre du suivi des prix et la lutte contre la spéculation et le commerce parallèle.

Ces infractions ont été enregistrées suite à plus de mille visites de contrôle et d’inspection dans des ateliers de fabrication des pâtisseries, des restaurants, des cafés et hôtels, a précisé à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce Sofiène Zid.

Elles sont liées, en particulier, au non respect des normes d’hygiène, à l’absence de facture et au non affichage des prix notamment dans la vente d’alimentation en gros, de volailles et de légumes et fruits.