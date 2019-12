Fêtes de fin d’année : Saisie de 11 tonnes de produits alimentaires avariés

Les équipes de contrôle sanitaire et économique ont effectué depuis le 16 décembre courant, 900 opérations de contrôle qui ont permis de saisir 11 tonnes de produits alimentaires avariés (viandes, poissons, gâteaux, matières premières pâtissières, restes de gâteaux, jus, glaces, aromes, fruits secs…), dont 4 tonnes dans le Grand Tunis.

Ces opérations de contrôle s’inscrivent dans le cadre d’un plan de contrôle économique intensifié mis en place à l’approche des fêtes de fin d’année, a annoncé le ministère du Commerce, dans un communiqué publié, vendredi.

Ce plan s’est traduit par un renforcement des contrôles dans les marchés et les commerces afin de garantir un approvisionnement suffisant en produits alimentaires nécessaires et de veiller au respect des prix, et par une intensification des campagnes de contrôle sanitaire des produits alimentaires commercialisés notamment les produits pâtissiers.

La sous-direction de la répression des fraudes au ministère du Commerce a fait savoir que les campagnes de contrôle ont aussi été renforcées au niveau des circuits de commercialisation des produits alimentaires et pâtissiers dans les commerces, les restaurants, les boulangeries, les boucheries et les entrepôts frigorifiques afin de s’assurer du respect des délais de consommation des matières premières, de leurs origines, des normes de stockage, de fabrication et de commercialisation ainsi que celles de pesage et d’étiquetage.