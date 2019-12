Femmes journalistes :  Dans les pays arabes, il est difficile de faire confiance à une femme pour diriger un média, dixit Imen Bahroun

La journaliste tunisienne, Imen Bahroun, a animé, jeudi 19 décembre 2019, un panel de discussions lors du colloque organisé par «France Media Monde» à Amman, en Jordanie, sur le thème des femmes journalistes en zone de conflit.

S’adressant à un auditoire composé essentiellement de journalistes yéménites et irakiennes, Imen Bahroun a traité des difficultés de l’accès des femmes journalistes aux postes de décision.

Abordant son expérience à la tête de la télévision tunisienne, Imen Bahroun a indiqué que dans les pays arabes, il est très difficile de faire confiance à une femme pour diriger un média même dans des conditions de paix.

Elle précisera qu’exercer le métier de journaliste ou de reporter en zone de conflit nécessite une détermination et un courage extraordinaires, d’autant plus que les journalistes eux-mêmes sont de plus en plus les cibles d’attaques, ajoutant qu’être une femme journaliste ajoute des défis supplémentaires.

En exerçant leur métier dans des zones de conflit ou d’insécurité, les femmes journalistes subissent des menaces, des violences et des abus.. Dans ces zones de conflits, les responsables sont plus réticents à accorder leur confiance à des femmes journalistes.

Les débats se sont concentrés, par la suite, sur les défis et les risques spécifiques auxquels sont confrontées les femmes journalistes dans les zones de conflit, ainsi que les moyens à leur disposition pour y faire face.

Il a été rappelé qu’un certain nombre d’initiatives existent déjà, comme des formations adaptées aux besoins en matière de sécurité des femmes journalistes et travailleuses des médias en zones de conflit. Néanmoins, les intervenantes ont conclu que beaucoup plus pourrait être fait en ce sens à la fois au niveau légal et dans la pratique.

Il est à rappeler par ailleurs qu’Imen Bahroun, qui a partagé, sur une invitation de “France Media Monde”, son expérience avec les journalistes arabes, est experte en communication auprès de nombreuses organisations internationales.