Classement FIFA : la Tunisie termine à la 27e place mondiale et 2e africaine, la Belgique conserve son trône

La sélection tunisienne de football, s’est maintenue au 27e rang mondial, dans le dernier classement FIFA de l’année 2019, publié jeudi par la Fédération internationale de football (FIFA) .

Au niveau africain, les Aigles de Carthage conservent leur deuxième place devant le Sénégal (20e au niveau mondial).

Le Nigéria est troisième (31e) et l’Algérie, championne d’Afrique en titre, en quatrième position (35e) devant le Maroc (43e).

Dans le Top 10 la Belgique remporte pour la deuxième fois consécutive le titre d’Equipe de l’année. Les Diables Rouges conservent leur place sur le trône

Si le tiercé de tête reste inchangé par rapport à décembre 2018, avec la France, championne du monde, et le Brésil respectivement à la 2e et 3e place, on enregistre deux nouveautés dans le Top 5.

L’Angleterre remonte d’un rang et se classe 4e tandis que l’Uruguay pointe en 5e position à la faveur d’une progression de deux places.

L’Argentine (9e) et la Colombie (10e) s’invitent parmi les dix premiers au détriment de la Suisse (12e) et du Danemark (16e), qui ont cédé respectivement quatre et six rangs pendant l’année.

Le titre de “Progression de l’année” va au Qatar.

Le pays organisateur de la Coupe du Monde 2022 qui a engrangé non moins de 138 points en 2019, s’adjugeant au passage la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC.

Le prochain classement sera publié le 20 février 2020

TOP 10 mondial

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Angleterre

5. Uruguay

6. Croatie

7. Portugal

8. Espagne

9. Argentine

10. Colombie

…..

Top 10 africain

1- Sénégal (20e au niveau mondial)

2- Tunisie (27e)

3- Nigeria (31e)

4- Algérie (35e)

5- Maroc (43e)

6- Ghana (47e)

7- Egypte (51e)

8- Cameroun (53e)

9- Mali (56e)

— RD Congo (56e).