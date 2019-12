Le nouveau film “Loving Wallada” de Nacer Khemir en avant première au Maghreb des films 2019 à Paris

Le nouveau long-métrage de Nacer Khemir “Loving Wallada” sera projeté en avant première dans le cadre du Maghreb des films novembre décembre 2019 à Paris. Ce film du genre doc- fiction de 2019 (90 minutes) raconte l’histoire de Wallada, fille unique d’un des derniers califes Omeyyades, Al-Moustakfi, assassiné en 1025.

Wallada s’affirme tout au long du 11ème siècle comme poétesse et femme libre, tenant salon littéraire et s’entourant de l’élite artistique et savante de la Cordoue du onzième siècle. “Loving Wallada” est le portrait de ce siècle, tout en contraste, qui a vu éclore le génie d’Ibn Hazm, l’essor de la poésie et du chant andalous et l’influence de l’école de Ziryab sur la musique, la mode, le parfum et la formation d’une élite raffinée… et qui a fini par toucher toute l’Andalousie.

C’est aussi le récit des amours malheureuses de Wallada et d’Ibn Zaydoun, l’évocation de la guerre et de la chute du califat omayyade d’Andalousie.

Né en 1948, à Korba, en Tunisie, Nacer Khemir est considéré comme un artiste protéiforme, calligraphe, sculpteur, conteur, écrivain… et cinéaste. Son tout premier film “L’Histoire du pays du Bon Dieu” date de 1975 et le dernier film avant “Loving Wallada” est “Whispering Sands” (2017).