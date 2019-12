Tunisie : Il est possible de sauver le pays… à condition (Mohamed Abbou)

Mohamed Abbou, secrétaire général du Courant Démocrate, a accordé une interview exclusive au site Webmanagercenter (WMC).

Il explique qu’en tant que homme politique, il ne critique pas ouvertement les membres du gouvernement au risque de tâcher la crédibilité des dirigeants du pays et cela à cause de la situation délicate par laquelle passe le pays.

Il ajoute que la Tunisie peut être sauvée à condition que les dirigeants politiques cessent de penser à leurs propres intérêts et à se remplir les poches.

Depuis 2012, de l’eau a coulé sous les ponts. Quelle est aujourd’hui votre vision pour la Tunisie ?

Je dirais qu’il y a de fortes chances pour la Tunisie d’évoluer positivement, mais à des conditions. D’abord, le diagnostic de la situation du pays à ce jour. Notre économie est en très mauvaise posture, nos finances ne sont pas au beau fixe, notre endettement extérieur est alarmant et je ne parle pas de celui intérieur contracté auprès des banques.

Pour boucler le budget de l’Etat, nous avons besoin de 9 milliards de dinars. Si nous devons recourir à de nouveaux prêts à l’international, les bailleurs de fonds doivent négocier avec des personnes crédibles, convaincantes et avoir des garanties. Nous devons donc rétablir la confiance avec nos partenaires étrangers.

Je suis peiné de le dire aussi crûment, mais l’international perd de plus en plus confiance en notre pays. Lorsqu’on nous avait demandé de faire partie de la coalition gouvernementale, la première question que nous nous sommes posé est : “pouvons-nous agir dans un contexte aussi difficile pour changer les donnes?”.

Je pense que c’est possible mais à une condition : jouer la transparence et imposer intégrité et éthique. Parce que sauver le pays ne sera pas possible avec des partis politiques importants financés par l’international ou avec des hommes et des femmes politiques qui ne pensent guère au pays mais plutôt à se remplir les poches.