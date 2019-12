Ligue 1 : Le Club Africain accroché par l’US Ben Guerdane (0-0)

Le Club Africain a été tenu en échec sur la pelouse de l’US Ben Guerdane (0-0), samedi en ouverture de 11e journée du du championnat de la Ligue 1 de football professionnel11 décembre.

Après cinq victoires d’affilées, les clubistes ont été freinés par une accrocheuse formation qui n’a concédé aucune défaite sur son terrain, empêchant ainsi les visiteurs de coller au dauphin le CS Sfaxien (21 points) qui accueille dimanche, le Stade Tunisien dans l’affiche de la journée.

Le Club Africain compte un match en moins, partage la troisième place avec 19 points à une longueur d’avance sur son adversaire du jour.

Dans l’autre match au programme de samedi disputéà Zarzouna, le CA Bizertin a également été accroché par l’ES Metlaoui (1-1). Les miniers ont ouvert le score par Borhene Hakimi à la 13e et Wissem Bousnina a arraché l’égalisation des cabistes à la 87′, qui occupent provisoirement la 8e place avec le CS Chebba (11 pts).

L’ES Metlaoui demeure à l’avant-dernière place en compagnie du CS Hammam-lif (6 points) qui se déplace mercredi prochain à Sousse

La 11e journée, se poursuivra dimanche avec trois matches au programme, AS Soliman-CS Hilalien, CS Sfaxien- S.Tunisien et US Tataouine-JS Kairouan.

Samedi 7 décembre:

Stade de Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

Club Africain 0

A Zarzouna:

CA Bizertin 1 Wissem Bousnina (87′)

ES Metlaoui 1 Borhene Hakimi

Classement provisoire

PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 24 10 7 3 0 17 5 +12

2. CS Sfaxien 21 9 7 0 2 13 8 +5

3. Club Africain 19 10 8 1 1 16 1 +15

4. US Ben Guerdane 18 11 5 3 3 13 12 +1

5. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

6. Stade Tunisien 15 10 4 3 3 9 8 +1

7. ES Sahel 14 7 4 2 1 8 4 +4

8. CS Chebba 11 9 3 2 4 8 10 -2

-. CA Bizertin 11 11 3 2 6 11 19 -8

10. JS Kairouan 9 10 3 0 7 8 17 -9

11. AS Soliman 7 9 2 1 6 9 13 -4

12. CS Hammam-Lif 6 10 1 3 6 8 15 -7

-. ES Metlaoui 6 10 1 3 6 4 11 -7

14. US Tataouine 2 10 0 2 8 2 13 -11

Reste à jouer

Dimanche 8 décembre

Stade de Soliman (14h00):

AS Soliman – CS Hilalien

Stade de Sfax (18h00):

CS Sfaxien – S.Tunisien

Stade de Tataouine (14h00)

US Tataouine – JS Kairouan

Mercredi 11 décembre

Au Stade de Hammam Sousse (14h00)

ES Sahel – CS Hammam-Lif arb: Khaled Gouider

NB: Le match Esperance ST et l’US Monastir sera désigné ultérieurement.