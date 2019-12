Tunisie – Kasserine : Naziha Laabidi s’engage à fournir une source de revenu fixe aux deux familles des quatre jeunes filles de Jedeliane victimes de l’accident de Ain Snoussi

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors Naziha Laabidi s’est engagée, lors d’une visite au gouvernorat de Kasserine, à apporter le soutien matériel et psychologique nécessaires aux familles des ” filles de Jedeliane ” décédées lors de l’accident de bus survenu à Ain Snoussi dimanche dernier (Imen, Saoussen, et Nejma Khelaifia et leur cousine Lobna Derbali) et à leur fournir une source de revenu fixe.

La ministre a, à cette occasion, observé une minute de silence en hommage aux victimes de cet accident de bus et d’autres tragédie de la route qui ont, notamment, couté la vie à des femmes travaillant dans le secteur agricole.

La ministre a, à cette occasion, souligné la nécessité de lutter contre le phénomène de transport illégal des femmes travaillant dans le secteur agricole, appelant les autorités de tutelle à prendre les mesures juridiques nécessaires à l’encontre de ces transporteurs.

La ministre a remis, à cette occasion, 95 avis aux bénéficiaires des programmes nationaux dirigés par le ministère au profit de la femme et de la famille dans la région.

Il s’agit de 15 avis remis aux bénéficiaires du programme “Raeda” visant à promouvoir l’initiative économique des femmes et 25 autres remis dans le cadre de l’autonomisation économique des familles en situation particulière.

Quinze autres avis ont été remis dans le cadre de l’autonomisation économique des mères d’élèves menacés d’abandon scolaire dans les délégations de Thala, Foussana, Sbiba et Sbeitla.

Ces avis s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale pour la promotion de la femme rurale et de la lutte contre l’abandon scolaire.

Un avis a également été remis au groupement de développement des femmes rurales à El Ayoun.

Quarante femmes vivant dans la région bénéficieront de cet avis pour des projets dans les domaines de l’apiculture et de la volaille, dans le cadre de la stratégie mentionnée dans la section relative à l’augmentation de l’emploi des femmes rurales.