Ligue des champions d’Afrique : L’Espérance de Tunis face à la JS Kabylie pour le leadership

Après une victoire retentissante à Casablanca face au Raja (2-0), l’Espérance de Tunis accueillera ce vendredi à Radès (20h00) la formation algérienne de la JS Kabylie avec l’intention de s’emparer du leadership du groupe D, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Le représentant tunisien qui partage la première place avec la JS Kabylie, vainqueur à Tizi-Ouzou de l’AS Vita Club de RD Congo (1-0), tentera de gagner ce nouveau duel maghrébin pour prendre seul la tête du classement, tandis que le Raja de Casablanca est appelé à réagir à Kinshasa face au Congolais de Vita Club, dans l’autre match du groupe D.

La tache ne semble pas difficile pour le double champion d’Afrique qui s’apprête à disputer, dans une dizaine de jours, la coupe du monde des clubs, et qui tentera de saisir cette occasion pour confirmer son statut de géant du continent et pour enchainer avec un deuxième succès pour aller au Qatar dans les meilleures dispositions morales.

Même s’il n’a jamais affronté auparavant la JS Kabylie à ce stade de la compétition, le représentant tunisien sait pertinemment qu’il aura affaire à un adversaire au palmarès bien garni avec notamment deux Ligues des champions et trois coupes de la CAF (anciennes versions) et que ses confrontations avec les clubs algériens ont toujours été très disputées, comme ce fut la dernière fois face au CS Constantine en quarts de finale de la Ligue des champions 2019 (aller à Tunis 3-1, retour à Constantine 2-3).

Outre l’avantage du terrain, les hommes de Mouine Chaabani possèdent tous les atouts pour plier ce match sans difficultés comptant sur un effectif au grand complet, après le retour notamment du capitaine Khalil Chammam, rétabli d’une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant quelques semaines et qui pourra retrouver sa place dans la charnière centrale de l’Espérance.

La formation de Bab Souika qui a fait preuve d’une grande efficacité offensive et défensive face au Raja, tachera de se comporter pareillement ce vendredi à Radès en gardant les mêmes élements qui ont fait montre de rigueur et de discipline à l’image de Ibrahima Ouattara et Anis Badri, auteurs des deux buts de la victoire, ou encore Fousseyni Coulibaly et Mohamed Ali Yaakoubi, très efficaces en défense.

En revanche, les sang et or devront rester vigilants face à une équipe algérienne qui n’a pas atteint la phase de poules par hasard et le fait de venir braver un géant du continent constitue en soi une motivation pour elle.

Après avoir fait leur preuve face à Vita Club, les protégés du Francais Hubert Velud viennent à Tunis avec l’intention de créer la surprise et de continuer sur leur lancée dans la perspective de retrouver leur lustre d’antan.

Même s’ils ne pourront pas compter sur leur défenseur Walid Bencherifa, incertain après avoir été touché aux ischios-jambiers, les Algériens chercheront d’autres options pour tenter de piéger le club de Bab Souika.

Un beau duel tuniso-algérien en perspective. La direction du match a été confiée à un trio sénégalais conduit par Maguette Ndaye.