Tunisie – Intempéries : Les usagers de la route appelés à la vigilance

Le ministère de l’Intérieur a appelé, mercredi, les usagers de la route à “limiter la vitesse et à respecter la distance de sécurité et le Code de la route” et exhorté les conducteurs de poids lourds et d’autobus à “faire preuve de vigilance et à utiliser les feux de position si besoin”.

Ces consignes interviennent suite aux prévisions météo publiées par l’Institut National de la Météorologie. En effet, des quantités importantes de pluie et un brouillard épais réduisant la visibilité sont prévues mercredi et jeudi dans le grand Tunis, dans la plupart des gouvernorats du nord, au Cap bon et dans le gouvernorat de Sfax.

Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés afin d’aider ou de renseigner les usagers de la route, informe le ministère.

Numéros de téléphone à contacter en cas de besoin :

La police de circulation : 71 343 201

Bureau de renseignement de la direction générale de la Garde nationale: 71 963 512 – 71 960 448

Pour contacter la Garde nationale dans les régions, il faut composer le 193.