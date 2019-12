Habib Jemli rencontre la présidente de l’Union des magistrats de la Cour des comptes

La présidente de l’Union des magistrats de la cour des comptes (UMCC), Fatma Kort, a déclaré avoir mis l’accent sur l’importance du rôle du pouvoir judiciaire dans l’amélioration de la gestion des finances publiques, la nécessité de concrétiser ses recommandations et de soutenir les efforts des juges de la cour”, au terme d’un entretien mardi avec le chef du gouvernement désigné Habib Jemli.

“Nous avons évoqué lors de cet entretien les réformes les plus importantes visant à améliorer les finances publiques et la gouvernance des structures publiques, en particulier la nécessité d’achever les axes de numérisation de ces structures afin de développer un système national d’information intégré, de rationaliser la gestion des projets et des transactions publiques, afin de rendre leur travail plus transparent et d’éliminer les problèmes de mauvaise gestion et de corruption”, a-t-elle précisé dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon la page officielle de l’Union, “le chef du gouvernement désigné a réagi de manière positive aux différentes propositions qui ont été avancées et mis en valeur le rôle joué par la cour des comptes pour veiller à la bonne gestion des deniers publics”.