CAF Awards 2019 : Badri, Khenissi, Mouine Chaabani et l’Equipe nationale dans la liste finale

Les deux internationaux tunisiens Anis Badri et Taha Yassine Khenissi (Espérance de Tunis) figurent dans la la liste finale des joueurs nominés pour le titre du meilleur joueur interclubs de l’année 2019, selon les catégories des nommés dévoilées mercredi par la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.

Badri et Khenissi se disputeront le titre avec leur ancien coéquipier algérien Youcef Belaïli (actuellement Ahly Jeddah), le Togolais Kodjo Fo Doh Laba (RS Berkane puis Al-Aïn) et l’Egyptien Tarek Hamed (Zamalek).

De son côté, l’entraineur de l’Espérance de Tunis, Mouine Chaabani, a été retenu pour le trophée de meilleur entraineur d’une équipe africaine, pour avoir remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions d’Afrique avec le club sang et or. Il est nommé au même titre que le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi, qui a mené les Verts à remporter la CAN-2019 en Egypte, et celui du Sénégal, Aliou Cissé, finaliste de la même compétition.

L’équipe nationale tunisienne, demi-finaliste de la CAN-2019, est nommée pour le titre de l’Equipe de l’année, à l’instar de l’Algérie, sacrée championne d’Afrique, du Madagascar, du Nigeria et du Sénégal.

Par ailleurs, aucun Tunisien ne figure sur la liste des 10 finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain où restent en course notamment les Algériens Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Ismaël Bennacer (Milan AC/Italie), et Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/ Arabie Saoudite), l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et son coéquipier sénégalais Sadio Mané.

“La liste restreinte des nominés a été établie grâce au travail conjoint d’un comité technique et de développement de la CAF et d’un groupe d’experts des médias, à travers un vote mettant l’accent sur les performances des candidats au cours de l’année civile 2019”, précise l’instance continentale.

La CAF précise que “la dernière phase de vote concernant le joueur africain de l’année et la joueuse africaine de l’année, ainsi que les catégories entraîneur de l’année (messieurs) et entraineur de l’Année (dames), sera effectuée par les entraîneurs principaux ou directeurs techniques et les capitaines des équipes nationales seniors des associations membres de la CAF. Quant au joueur africain interclubs de l’année, il sera choisi par les entraîneurs principaux et les capitaines de la phase de groupes de la saison en cours des compétitions Interclubs de la CAF”.

La cérémonie de la 28e édition de CAF Awards, aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel Azur de Hurghada (Egypte).

Les finalistes par catégories

– Meilleur joueur Africain de l’année :

André Onana (Cameroun / Ajax Amsterdam)

Hakim Ziyech (Maroc / Ajax Amsterdam)

Ismaël Bennacer (Algérie / Milan AC)

Sadio Mané (Sénégal/ Liverpool)

Mohamed Salah (Egypte / Liverpool)

Kalidou Koulibaly (Sénégal / Napoli)

Odion Ighalo (Nigeria / Shanghai Shenhua)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / Arsenal)

Riyad Mahrez (Algérie / Manchester City)

Youcef Belaili (Algérie / Ahly Jeddah)

– Meilleure joueuse Africaine de l’année :

Ajara Nchout (Cameroun / Valerenga FD)

Asisat Oshoala (Nigeria / FC Barcelone)

Gabrielle Ouguene (Cameroun / CSKA Moscou)

Tabitha Chawinga (Malawi / Jiangsu Suning)

Thembi Kgatlana (Afrique du Sud / Beijing Phoenix FC)

– Joueur Africain interclubs de l’Année :

Anice Badri (Tunisie / ES Tunis)

Kodjo Fo Doh Laba (Togo / RS Berkane puis Al-Aïn)

Taha Yassine Khenissi (Tunisie / ES Tunis)

Tarek Hamed (Egypte / Zamalek)

Youcef Belaïli (Algérie / ES Tunis puis Ahly Jeddah)

– Espoir Africain de l’Année :

Achraf Hakimi (Maroc / Borussia Dortmund)

Krépin Diatta (Sénégal / FC Bruges)

Moussa Djenepo (Mali / Southampton)

Samuel Chukwueze (Nigeria / Villarreal)

Victor Osimhen (Nigeria /Lille)

– Entraîneur Equipe Africaine de l’Année (messieurs) :

Aliou Cisse (Sénégal / Sénégal)

Christian Gross (Suisse / Zamalek)

Djamel Belmadi (Algérie / Algérie)

Moïne Chaâbani (Tunisie / ES Tunis)

Nicolas Dupuis (France / Madagascar)

– Entraîneur Equipe Africaine de l’Année (dames) :

Alain Djeumfa (Cameroun)

Bruce Mwape (Zambie)

Clémentine Toure (Côte d’Ivoire)

Désirée Ellis (Afrique du Sud)

Thomas Dennerby (Nigeria)

– Equipe Nationale Africaine de l’Année (messieurs) :

Algérie

Madagascar

Nigeria

Sénégal

Tunisie

– Equipe Nationale Africaine de l’Année (dames) :

Cameroun

Côte d’Ivoire

Nigeria

Afrique du Sud

Zambie.