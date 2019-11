« Be Our Guest Star ! »

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie a convié les journalistes à un événement insolite baptisé « Be Our Guest Star ! » qui s’est tenu à la station Shell Boumhel. Bien plus qu’une simple découverte, il s’agissait d’un véritable voyage au cœur des avantages qu’offre cette station-service.

« Be Our Guest Star ! » a été imaginé et conçu par Vivo Energy Tunisie pour donner l’opportunité aux journalistes d’apprécier et d’essayer les concepts de la station Shell Boumhel avec leurs propres voitures. Cette idée est née d’une volonté d’offrir une expérience personnelle à ses hôtes et d’avoir leur feedback sur les nouveaux services de cette station récemment rénovée. « Be Our Guest Star ! » vient consolider l’orientation « Expérience client » adoptée par Vivo Energy.

Dès leur arrivée à la station Shell Boumhel, les journalistes ont été pris en charge par deux voituriers de chez Midas. Leurs voitures étaient entre de très bonnes mains ! Ils se sont ensuite vus offrir une broche sous forme d’étoile sur laquelle était gravé « Guest Star » ; ils s’apprêtaient à vivre une expérience unique… comme des stars !

Pendant que leurs voitures étaient sous diagnostic exhaustif Midas, les journalistes découvraient tout ce que cette station Shell offre à ses clients. Outre l’offre carburants incluant Shell FuelSave, les carburants économique essence et Diesel, Shell V-Power à technologie Dynaflex pour les carburants premium destinés à répondre aux spécificités des moteurs les plus exigeants, la station Shell Boumhel propose à ses clients trois concepts des plus innovants :

Un centre auto Midas

Le nouveau Shell Car Wash

Et la restauration rapide « Pomme de Pain »

Le centre auto Midas est le premier de son genre au sein du réseau des stations-service Shell en Tunisie. Cet atelier équipé de quatre ponts élévateurs peut prendre en charge jusqu’à quatre voitures en parallèle ; l’idée étant de diminuer au maximum le temps d’attente du client.

Le centre Midas, Shell Boumhel propose une panoplie de services allant du diagnostic qui offre jusqu’à 76 checks consignés dans un rapport envoyé au client par mail, à la vidange en passant par le changement de pneus, des amortisseurs, du système de freinage, etc.

Ce centre Midas vient renforcer l’ambition de Vivo Energy Tunisie d’offrir des services de niveau supérieur au sein de ses stations Shell, avec la garantie Midas pièces et main d’œuvre.

Deux traitements VIP étaient prévus pour les voitures des journalistes « guest stars » de Vivo Energy Tunisie : une vidange avec le lubrifiant Shell Helix Ultra, à technologie PurePlus, conçu à partir de Gaz Naturel pour une pureté maximale ou un changement des balais d’essuie-glace pour être mieux préparés pour l’hiver.

M. Mohamed Amine Mellouli, Directeur d’exploitation du Groupe Alliance Tunisie a de son côté précisé : « La relation Groupe Alliance – Vivo Energy Tunisie ne date pas d’hier ! Le Groupe est client Shell Card depuis plusieurs années. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape de ce partenariat qui ouvre la porte à d’autres projets encore plus ambitieux avec Vivo Energy »

En parallèle au traitement Midas, les autres voitures ont fait leur entrée de star dans le nouveau Shell Car Wash, un espace lavage plus rapide et plus efficace !

Shell Car Wash offre un lavage automatique précédé par un prélavage avec des détergents de haute qualité, le tout pour une voiture au top de sa beauté. Shell Car Wash réjouit les adeptes du lavage clé en main avec la garantie d’une brillance éclatante en un temps réduit, et sans risque pour la carrosserie, pour le plus grand des plaisirs de ceux qui prennent soin de leurs voitures !

Et pendant que les voitures se faisaient belles et retapées, les journalistes pouvaient découvrir la station Shell Boumhel dans la joie et la bonne humeur ! Et comme il était important de gâter les stars tout autant que leurs voitures, le troisième concept était là pour ça : il s’agit du restaurant Pomme de Pain, le service de restauration rapide conçu pour accompagner les clients le temps de la prise en charge de leurs voitures.

« Pomme De Pain, nouveau partenaire de Vivo Energy Tunisie, régale les papilles des amateurs de sandwichs croustillants, repas succulents et snacks de qualité. » a déclaré M. Nizar Daoud, Directeur Général de la société L’olivier, détenant la franchise Pomme de Pain en Tunisie. « Pomme de Pain Boumhel est le 2ème de la série après le grand Restaurant qui embellit la station Shell de l’avenue de la liberté, pour le plaisir des riverains de ce quartier ».

Un 3ème Restaurant Pomme de pain est en cours de finalisation à la station Shell Sfax PK11. Il fait partie du « Select Shop », 5ème génération, qui ouvrira ses portes d’ici le début du mois de Décembre. D’autres restaurants Pomme de Pain arboreront les stations Shell en 2020 pour régaler ses clients les plus exigeants !

M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a exprimé sa grande fierté quant à l’agrandissement du cercle des partenaires de Vivo Energy Tunisie : « Avoir LE spécialiste du service Auto Rapide et le N°1 du « Sandwich-Café » à la Française dans une station Shell est pour nous un très bel accomplissement ! ». Et d’ajouter « Quand on a fait le pari sur le concept « la Station Shell, un espace de vie » il y a 6 ans déjà, nous souhaitions répondre aux besoins les plus variés de nos clients tout en leur garantissant le top de la qualité, aujourd’hui ce pari est gagné, et nous sommes déterminés de continuer à être à l’écoute de nos clients et de faire de leur passage dans nos stations Shell un des moments les plus agréables de leur journée ! »