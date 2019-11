Tunisie : Pertubation et coupure de l’eau dans certaines régions des gouvernorats de Sidi Bouzid et Sfax

La sonede a indiqué, dans un communiqué, publié mercredi après-midi, que les zones El Brij, Om El Idham, Dhouibet, Aissa, Araoua, Fatnassa, El Khchem et Essaada (gouvernorat de Sidi Bouzid), Bir El Mouali, Ain Turkia et la route Menzel Chaker km 14 ainsi que les délégations de Agareb, Mahres, Ghriba et Skhira (gouvernorat de Sfax) connaîtront une perturbation et une coupure dans l’approvisionnement en eau potable.

Ces perturbation et panne sont dues aux travaux de réparation d’une panne survenue, mercredi matin, au niveau du canal d’adduction principal diamètre 800 mm, a précisé la SONEDE.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement au cours de la nuit séparant entre le mercredi 27 novembre 2019 et le jeudi 28 novembre 2019, selon la même source.