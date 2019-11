Séisme à Sakiet Sidi Youssef : Etat de panique chez les habitants

Les habitants de Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef, ont été saisis de panique, suite au séisme d’une magnitude 3,48 degrés sur l’échelle de Richter, qui a frappé la région, mercredi, à 2h40mn.

Ce séisme, dont l’épicentre se situe à 36 degrés de latitude et à 8,27 degrés de longitude, a été enregistré au sud de la région.

Bien que la secousse n’a pas fait de dégâts matériels, ni de victimes, elle a effrayé les habitants, surtout que cette région a été frappée, le 1er septembre, d’un séisme d’une magnitude de 3,72 degrés sur l’échelle de Richter.

Ainsi, les citoyens se sont interrogés sur la nature de ces mouvements sismologiques et ont exprimé leurs craintes de voir survenir de nouvelles secousses, plus fortes et plus dangereuses pour leur sécurité.