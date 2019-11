Tunisie : Kais Saied reçoit le chef du gouvernement désigné

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli a présenté, mardi, lors d’un entretien au Palais de Carthage avec le président de la République, Kais Saied les résultats des concertations effectuées avec les différents acteurs politiques et les visions qui lui ont été exposées.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a permis de passer en revue d’autres questions “ayant trait notamment aux revendications économiques et sociales des citoyens ainsi que les législations à adopter le plus rapidement possible comme l’exige l’étape et indépendamment de considérations conjoncturelles”.

Habib Jemli avait entamé, depuis le 19 novembre, à Dar Dhiafa à Carthage, des concertations autour de la formation du prochain gouvernement.

Il a eu, dans ce contexte, des entrevues avec la majorité des dirigeants des partis politiques représentés au parlement, des représentants des organisations nationales et des structures syndicales ainsi que certaines personnalités de la scène politique, médiatique et artistique.