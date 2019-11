Ligue 1 (9è journée) : les co-leaders continuent leur mano a mano

Le US Monastir et CS Sfaxien ont poursuivi leur mana a mano en tête du classement, grâce à leur victoire respectivement face à l’US Tataouine (3-0) et au CS Hammam-lif (1-0), dans les matches avancés de la Ligue 1 de football, disputés samedi.

En dépclacement chez la lanterne rouge, le leader usémiste n’a pas eu de difficulté pour disposer de son adversaire en ouvrant le score dès la 4e minute par Anthony Okpotu. Après l’égalisation des locaux par Thameur Salhi à la 28e, les visiteurs reprenaient l’avantage en seconde période grâce à l’Ivoirien Emmanuel Agbado (61) avant que Ali Amri n’enfonce le clou à la 79e.

De son côté, le CS Sfaxien, co-leader qui recevait le CS Hamam-Lif au stade Mhiri, n’a pu débloquer la situation qu’en fin de match grâce à une réalisation de Habib Oueslati (81).

A la faveur de ces victoires, Monastiriens et Sfaxiens continuent de partager le leadership avec 21 points chacun, à 5 points sur l’Espérance de Tunis (-3 matches).

Le CS Hammam-lif reste 10e avec 6 points en attendant le reste des matches prévus dimanche, tandis que l’US Tataouine est toujours lanterne rouge (2 points).

Les résultats

Samedi

A Tataouine:

US Tataouine – US Monastir

Buts :

US Tataouine: Thameur Salhi (28)

US Monastir : Anthony Okpotu (4), Emmanuel Agbado (61), Ali Amri (79)

A Sfax:

CS Sfaxien – CS Hammam-lif 1-0

Buts :

CS Sfaxien : Habib Oueslati (81)

Dimanche 24 novembre:

A Kairouan:

JS Kairouan – ES Metlaoui

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – ES Sahel

A Soliman:

AS Soliman – Stade Tunisien

A El Menzah:

CA Bizertin – CS Chebba

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 21 9 6 3 0 15 5 +10

-. CS Sfaxien 21 9 7 0 2 13 8 +5

3. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

4. Club Africain 15 8 7 0 1 14 1 +13

-. US Ben Guerdane 15 8 5 0 3 11 10 +1

6.Stade Tunisien 14 8 4 2 2 8 5 +3

7. ES Sahel 13 6 4 1 1 7 3 +4

8. CS Chebbien 11 8 3 2 3 8 8 0

9. CA Bizertin 7 8 2 1 5 8 16 -8

10. CS Hammam-Lif 6 9 1 3 5 7 13 -6

11. AS Soliman 4 7 1 1 5 7 11 -4

12. JS Kairouan 3 8 1 0 7 5 16 -11

13. ES Metlaoui 2 7 0 2 5 2 9 -7

-. US Tataouine 2 9 0 2 7 2 12 -10