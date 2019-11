Finale Copa Libertadores : match au sommet entre Flamengo et River Plate

Les yeux des sud-américains seront rivés sur la finale de la Copa Libertadores, samedi soir au stade Monumental de la capitale péruvienne Lima qui abritera le choc footballistique entre deux équipes assoiffées de gloire continentale, les Brésiliens de Flamengo et les Argentins de River Plate.

En effet, la finale met aux prises un River en quête d’un cinquième sacre après celui de 2018, et un Flamengo à son top niveau cette année qui caresse le rêve de retrouver une gloire continentale qu’il n’a plus vécu depuis 38 ans.

Après les événements ayant accompagné la finale de 2018 entre les rivaux argentins éternels, Boca Juniors et River Plate, le match ultime de l’épreuve cette année se déroule à Lima, une bonne nouvelle pour les supporters argentins qui ont du faire le déplacement l’année dernière jusqu’à Madrid pour assister à cette fameuse rencontre.

El Millonario jouera pour la deuxième fois cette année à Lima après avoir affronté, lors de la phase de groupes, l’équipe péruvienne “Alianza Lima” au stade national (1-1) avant de poursuivre son chemin vers la finale en passant par le Chili, le Brésil et le Paraguay.

De leur côté, les Meng?o, la formation la plus populaire du Brésil avec environ 40 millions de supporters, espère remporter son deuxième titre dans la compétition continentale et rompre avec des années de vaches maigres depuis 1981, année où il avait battu le chilien Cobreloa en finale.

Si River s’apprête à défendre son titre dans la ville où il a débuté la coupe, l’équipe brésilienne allait jouer au stade national de Santiago, où il avait remporté son premier et unique titre il y a 38 ans, mais la finale a été finalement délocalisée à Lima sur fond des contestations sociales au Chili depuis le 18 octobre qui ont poussé la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) à prendre cette décision.

La finale de la Copa Libertadores entre River et Flamengo est le match le plus important organisé dans ce stade depuis son inauguration il y a 19 ans, pour devenir ensuite le plus grand stade du Pérou et l’une des plus grandes installations sportives en Amérique du Sud, avec une capacité de plus de 80.000 spectateurs.

L’enjeu sera de se démarquer dans les 12 confrontations directes qui ont opposé les deux équipes, pour 5 victoires pour les argentins, 4 pour les brésiliens et 3 nuls.

En Copa Libertadores, River Plate et Flamengo comptent quatre matches en 1982 et 2018, outre quatre confrontations en Coupe d’Amérique du Sud (1991 et 1993) et autant en coupe Mercosur (2000).

La première rencontre officielle entre les clubs brésilien et argentin dans la même compétition remonte à 1982, où Flamingo avait battu River Plate 3-0 dans la capitale Buenos Aires avant de confirmer le résultat dans son fief à Rio de Janeiro 4-2.

La dernière rencontre officielle entre les représentants des deux pôles de football sud-américains dans le cadre de cette manifestation sportive date de l’année dernière en match comptant pour le premier tour de la même compétition qui soldé par un nul.

Le match aller s’était achevé sur un nul 2 buts partout à Rio, alors que le match retour au stade Monumental de Buenos Aires s’est terminé sur un nul blanc, ce qui a permis aux deux équipes de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’édition 2018, remportée par River.

La finale de samedi, la première à être disputée en une seule rencontre sur terrain neutre, offre ainsi un spectacle hors normes qui résumera certainement toute la rivalité footballistique brésilo-argentine.