Tunisie : Ouverture de Mall of Sousse

S’étendant sur une superficie couverte de 130 mille m2, le nouveau centre commercial “Mall of Sousse” a ouvert, vendredi, ses portes.

Le centre est basé à Kalâa Kébira à 5 minutes de la zone touristique de Kantaoui et à moins d’une heure des villes de Kairouan, Hammamet et Sfax.

Construit moyennant un financement tunisien, le centre va générer 2500 emplois, selon Moadh Kacem, directeur du projet “Tunisia Mall”.

Mall of Sousse comprend notamment un hypermarché de 9 mille m2 de superficie, 120 boutiques entre enseignes tunisiennes et étrangères ainsi qu’une série de restaurants et cafés et un parking pouvant accueillir 2500 places.

Les visiteurs trouveront dans ce Mall la galerie “Yosr Ben Ammar”, un multiplexe Pathé composé de 6 salles de cinéma et une enseigne Fnac ainsi qu’un espace réservé aux artisans et créateurs tunisiens pour exposer gratuitement leurs produits et articles.