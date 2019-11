Les élèves tunisiens expriment leur solidarité avec le peuple palestinien

Les élèves de tous les établissements éducatifs tunisiens ont salué, vendredi, les drapeaux tunisien et palestinien et observé une minute de silence à la mémoire des palestiniens tombés en martyrs suite aux bombardements israéliens massifs des territoires occupés.

Les cours ont été suspendus pendant 20 minutes à partir de 10 heures à l’appel de la fédération générale de l’enseignement secondaire en signe de solidarité avec le peuple palestinien.

La fédération avait, dans un communiqué, fermement condamné l’agression sioniste “brutale et lâche” contre le peuple palestinien, appelant toutes les forces nationales et progressistes à se mobiliser pour faire pression sur Israël et mettre fin aux massacres perpétrés en Palestine occupée.

Présidant la cérémonie de salut des drapeaux tunisien et palestinien au collège pilote les berges du lac, en présence du secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Kamal Saad et de plusieurs syndicalistes du secteur de l’enseignement, le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem a déclaré que, bien que symbolique, ce mouvement de solidarité avec le peuple palestinien en cette “sombre” période de son histoire, vient réitérer le soutien total et inébranlable de la Tunisie à la cause palestinienne.