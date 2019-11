Tunisie – Affaire Adam : Le père tabassé par les serveurs (récit d’un ami)

Le jeune Adam habite dans la ville de Mégrine avec ses parents. C’est un fils unique.

Dans la soirée du samedi 16 novembre, il s’est rendu à l’hôtel Le Madison pour fêter son anniversaire avec ses amis.

Le temps passe et Adam a voulu que son père, Wissem Boulifa, rejoigne la bande d’amis, étant donné qu’il s’agit de l’anniversaire de son fils.

Un des serveurs passait à côté de la table de Adam et de ses amis et n’arrêtait pas des injures et autres mots déplacés.

Ce dernier a été rappelé à l’ordre par Adam qui a voulu que l’on respecte la présence de son père.

Avec un ton provocateur, le serveur a multiplié les passages en insultant et en rapportant des faits à ses collègues, les serveurs et videurs.

L’affaire a rapidement dégénéré lorsque Adam a rappelé à nouveau à l’ordre le même serveur. La violence est montée en crescendo, et le père a été tabassé, perdant au passage deux dents.

Les amis de Adam ont été tabassés et jetés dehors; quant au jeune homme, il a été emmené dans les cuisines où on l’a tué, et son corps jeté du haut de la cage d’ascenseur.