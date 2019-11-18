Tunisie – Affaire Adam : Karim Gharbi appelle à ce que justice soit faite

L’artiste tunisien, Karim Gharbi, connait personnellement Adam Boulifa. Il a écrit sur son compte Instagram un message pour appeler à ce que la justice soit appliquée rigoureusement dans cette affaire.
Il explique que le jeune Adam, qui fêtait son 23ème anniversaire, a été tabassé à mort par les serveurs.
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يحبو يلمو الحكاية و يخرجوه طاح في l'ascenseur !! صاحبنا و ولد حومتنا آدم خرج يسهر في عيد ميلادو الثالث و العشرين مع بوه و اصحابو و عايلتو صارت مشكلة sécurité و les serveurs في LE MADISON عاد الsécurité خرّجو اصحابو و عايلتو البرّة و فكّوه من يدين بوه و دخلوه لبيت قتلوه بالضرب بأتم معنى الكلمة و دزوه في بلاصة ascenseur فارغة طاح و مات .. و كان ما توليش قضية رأي عام حكايتو و حقو بش يموتو معاه عاونونا بش ربي ينور حق آدم و تخرج الحقيقة و الناس هاذي تتحاسب 😭 الله يرحمك يا ادم يا باهي و ربي ينورلك حقك.. شواو عايلتك و صحابك حسيبهم ربي