Ligue 2 – 6e journée : Trois matches sans vainqueur, l’O.Sidi Bouzid toujours leader

Les trois matches restants de la 6e journée de la Ligue 2, disputés dimanche, n’ont p as donné de vainqueur, toutes les équipes se sont quittées sur un nul vierge.

L’Olympique Sidi Bouzid, leader de la poule A, n’a pu en effet se défaire de son adversaire, l’Olympique de Béja (0-0), se contentant du partage des points qui lui permet tout juste de conserver sa place en tête du classement (12 points), sans creuser l’écart sur le CO Médenine, auteur lui aussi d’un match nul samedi en déplacement face à l’ES Radès (0-0).

Les cigognes, délogés de leur troisième place samedi par l’AS Gabès, vainqueur à Msaken (2-1), ont raté l’occasion aujourd’hui de regagner leur position. Ils partagent désormais la 4e place avec l’ES Radès avec 10 points chacun.

Dans les deux autres matches qui concernent le trio du bas du tableau, l’AS Ariana, lanterne rouge, a réussi à tenir en échec le SA Menzel Bourguiba (0-0), sans toutefois parvenir à quitter sa dernière place avec 3 points, à deux longueurs de retard sur son adversaire du jour, 10e (5 points).

A Zarzis, les sang et or du Sud, à la recherche de leur premier succès de la saison, ont été condamnés au match nul par le SC Ben Arous. Un point gagné ne suffit pas pour quitter l’avant-dernière position (4 points), tandis que les Banlieusards en profitent pour partager la 7e position avec l’AS Sébikha avec 7 points chacun.

Décidément, c’est l’AS Gabès qui a bien profité de cette 6e journée, puisque c’est la seule équipe du haut du tableau a avoir signé une victoire qui l’a propulsé à la deuxième place.

L’autre bonne opération de la journée a été signée par le Sfax RS qui s’est emparé de la 6e place grâce à sa victoire samedi face à l’AS Sébikha (3-1).

Poule A

Dimanche

A Sidi Bouzid:

O.Sidi Bouzid – O.Béja 0-0

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – AS Ariana 0-0

A Zarzis:

ES Zarzis – SC Ben Arous 0-0

Samedi:

A Radès :

ES Radès – CO Médenine 0-0

A Sfax :

Sfax RS – AS Sébikha 3-1

A Msaken:

CS Msaken – AS Gabès 1-2

Classement Pts J

1. O Sidi Bouzid 12 6

2. CO Médenine 11 6

-. AS Gabès 11 6

4. Olympique de Béja 10 6

-. ES Radès 10 6

6. Sfax RS 9 6

7. AS Sbikha 7 6

-. SC Ben Arous 7 6

9. CS Msaken 6 6

10.SA Menzel Bourguiba 5 6

11. ES Zarzis 4 6

12. AS Ariana 3 6

Poule B

Samedi:

A Menzel Bouzelfa :

CS Menzel Bouzelfa – AS Oued Ellil 1-0

A La Marsa :

AS Marsa – AS Djerba 0-1

A Réjiche :

ES Rejiche – EGS Gafsa 1-1

A Jerba Midoun :

ES Jerba – SS Sfaxien 1-3

A Gabès :

S.Gabésien – AS Kasserine 0-0

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – Jendouba Sport 2-1

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 14 6

2. AS Rejiche 13 6

3. AS Djerba 11 6

4. ES Jerba 10 6

-. Jendouba Sport 10 6

6. SA. Menzel Bouzelfa 9 6

7. Stade Gabésien 8 6

8. ES Hammam Sousse 7 6

9. AS Oued Ellil 5 6

-. SS Sfaxien 5 6

11. AS Marsa 4 6

12. AS Kasserine 3 6