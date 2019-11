Ligue 2 – 6e journée : l’AS Gabès et l’AS Derba sur le podium, nul entre le duo de tête de la poule B

L’AS Gabès, vainqueur en déplacement du CS Msaken (1-2), a rejoint la tête du classement de la Poule A, tandis que l’AS Djerba a rejoint le podium de la poule B où le duo de tête, EGS Gafsa et ES Réjiche, n’ont pu se départager (0-0) dans le match au sommet de la 6e journée de la Ligue 2, jouée samedi.

Dans la poule A, la meilleure affaire a été réalisée par la “Zeliza” qui a ramené les trois points de la victoire de Msaken, se propulsant du coup de la 5e à la 1ère place du classement partagée désormais avec l’Olympic Sidi Bouzid (-1 match) et le CO Médenine avec 11 points chacun.

Son adversaire du jour perd une place (8e) et reste sous la menace de s’enfoncer davantage après les matches de dimanche.

Le CO Médenine, en déplacement à Radès, s’est contenté du match nul face à l’équipe locale (0-0), et risque de quitter le podium en cas de défaite dimanche du leader, EO Sidi Bouzid, face à l’O.Béjà (9 points).

Dans la poule B, le statu quo persiste en tête du classement après le match nul qui a soldé le match au sommet entre l’EGS Gafsa, leader (14 pts), et l’ES Rejiche, dauphin (13 pts), et la défaite face au Stade Sfaxien (1-3) de l’ES Jerba qui cède sa 3e place à son voisin AS Djerba.

Ce dernier a en effet réussi une belle opération en allant s’imposer chez l’AS Marsa (1-0), une victoire qui lui vaut un bond de la 5e à la 3e place du tableau avec 11 points, compliquant la situation des banlieusards, désormais avant-derniers (4 points).

L’ES Jerba partage quant à elle la 4e position avec Jendouba Sport qui perd à son tour une place suite à sa défaite à Hammam-Sousse (1-2). L’équipe de la place profite de son coté de ce succès pour prendre une bouffée d’oxygène (8e, 7 points).

Le CS Menzel Bouzelfa a, à son tour, décroché la victoire à domicile face à l’AS Oued Ellil (1-0) pour se propulser à la 6e place (9 pts), contrairement à son adversaire du jour qui rétrograde à la 9e position avec 5 points ex aequo avec le SS Sfaxien (5 points).

L’AS Kasserine, toujours lanterne rouge (2 points), a réussi à tenir en échec le Stade Gabésien (0-0), arrachant un petit point qui ne change rien à son classement en bas du tableau.