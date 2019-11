Tunisie – ARP : élection dans l’après-midi du deuxième vice-président

La plénière consacrée à l’élection du deuxième vice-président de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) reprendra ce jeudi après-midi à partir de 14h00.

Trois candidats sont en lice pour ce poste; Yosri Dali (Al Karama), Leila Haddad (Echaab) et Tarek Ftiti (La Réforme nationale).

Mercredi, lors de la séance inaugurale de la deuxième législature 2019-2024, les nouveaux députés ont élu Rached Ghannouchi (Ennahdha) président du parlement et Samira Chaouachi (Qalb Tounès) première vice-présidente.

L’article 48 du règlement intérieur de l’ARP stipule que “le Président de l’Assemblée est son représentant légal, chef de son administration et

l’ordonnateur de son budget. Il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur et à l’exécution des décisions de la séance plénière et du Bureau. Il veille également au bon fonctionnement de tous les services de l’Assemblée, et prend toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur de l’Assemblée et à son enceinte.

Il prend toutes les décisions et mesures relatives aux statuts administratifs et financiers des membres de l’Assemblée et de ses agents”.

Le Président de l’Assemblée préside le Bureau de l’Assemblée, la Conférence des présidents et les séances plénières, et les dirige. Il préside les séances des commissions au cas où il y assiste. Il est assisté dans ses fonctions par ses deux vice-présidents, selon l’article 49.