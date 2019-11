Ligue 2 – 6e journée : désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 6e journée du championnat de la Ligue 2 du football professtionnel, prévue ce week-end à partir de 14h00 :

Poule A

Samedi 16 novembre:

A Radès :

ES Radès – CO Médenine arb: Amir Ayadi

A Sfax :

Sfax RS – AS Sébikha arb: Sadok Kamenji

A Msaken:

CS Msaken – AS Gabès arb: Wassim Ben Salah

Dimanche 17 novembre

A Sidi Bouzid:

O.Sidi Bouzid – O.Béja arb: Naim Hosni

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – AS Ariana arb: Mohamed Chaabane

A Zarzis:

ES Zarzis – SC Ben Arous arb: Jalel Sahbeni

Poule B

Samedi 16 novembre

A Menzel Bouzelfa :

CS Menzel Bouzelfa – AS Oued Ellil arb: Oussama Razgallah

A La Marsa :

AS Marsa – AS Djerba arb: Haythem Guirat

A Réjiche :

ES Rejiche – EGS Gafsa arb: Karim Khemiri

A Jerba Midoun :

ES Jerba – SS Sfaxien arb: Bilel Rezgui

A Gabès :

S.Gabésien – AS Kasserine arb: Mahmoud Kessia

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – Jendouba Sport arb: Ali Hajji