Tunisie – en photo : Mariage de Manel Hamrouni

La présentatrice télé, Manel Hamrouni, a annoncé son mariage sur le plateau de Fekret Sami Fehri en compagnie de Hedi Zaïem.
vidéo :
منال الحمروني: أنا وحسام الجندي علاقتنا بدات صداقة وبعد ولات حب
منال الحمروني: أنا وحسام الجندي علاقتنا بدات صداقة وبعد ولات حب#فكــرة_ســامي_الفهــريالبـــث المبـــاشر لقناة الحوار التونسي: http://bit.ly/2W4KEPK
Publiée par Elhiwar Ettounsi sur Samedi 9 novembre 2019
Des photos de la signature de son contrat de mariage ont été partagées sur la page officielle de l’association Be Tounsi du réseau social, Instagram.
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عقد قران مذيعة قناة ام بي سي مصر @mbcmasrtv التونسية منال @manel__hamrouni على الممثل المصري حسام الجندي .. @hosssam_elgendy … … ربي يهنيهم عجبني فيها انها لبست تونسي ولبستو تونسي الجبة والكسوة التونسية و وديما #بالتونسي_احلى 🇹🇳❤️ #الطريون_التونسي #الجبة_التونسية #اللباس_التقليدي_التونسي #tunisianoutfit #tunisiantarayoun #tunisiancaftan #tunisianjebba #بالتونسي_احلى #betounsi #be_tounsi ———————————————————————— القفطان والبرنوس والجبة تصميم @chammam_boutiques 🇹🇳 @elbaldistyle الجبة والكسوة تصميم ———————————————————————— #اللباس_التقليدي_التونسي #القفطان_التونسي #tunisianoutfit #tunisiancaftan #تونس #مصر#الامارات #قطر #الكويت #السعودية #لبنان #العراق #الاردن #الجزائر #المغرب #روان_بن_حسين #فوز_الفهد #فاطمه_المؤمن #خلود_امين