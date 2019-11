Perturbations météorologiques : Le ministère de l’Agriculture appelle à la vigilance

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a appelé, lundi, les pêcheurs à ne pas sortir en mer, les invitant à prendre les précautions nécessaires pour fixer leurs navires dans les ports, jusqu’au mercredi 13 novembre 2019.

Il a mis l’accent dans un communiqué faisant suite à la publication d’un bulletin spécial de l’Institut National de la Météorologie (INM) qui prévoit des perturbations météorologiques, sur la nécessité de mobiliser les moyens humains et logistiques des commissariats régionaux à l’agriculture dans les gouvernorats concernés et dans les régions avoisinantes et le maintien de la cellule de veille et de suivi de la situation climatique en état de réunion permanente pour intervenir en cas de besoin.

Le ministère a ordonné, également, d’intensifier le contrôle et d’assurer la veille au niveau des barrages et des lacs collinaires.

Selon un communiqué de l’INM publié lundi, des pluies isolées et localement orageuses sont attendues sur le Grand Tunis, le Cap Bon et le nord. Les quantités de ces pluies atteindront les 80 mm avec des chutes de grêle et des coups de foudre localisés.

Les vents souffleront fort, dépassant localement 100 km/h et ce, à partir de la nuit du lundi, 11 novembre 2019 et se poursuivront jusqu’au mardi 12 novembre 2019.