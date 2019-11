La nouvelle MG 6 dévoilée lors de la Fashion Cinema Ceremony FCC 2019

Morris Garages agrandit sa gamme de produits en présentant son nouveau modèle glamour et luxueux lors de la Fashion Cinema Ceremony.

Le nouveau bijou de Morris garages a été exposé en avant première au Pavillon des Baies de Gammarth durant la soirée.

La nouvelle MG6 : L’accord parfait entre le luxe et l’économie

Grâce à son moteur 1.5 turbo et sa boîte automatique à 7 rapports, la MG6 est à la fois puissante et économique.

Inspirée de ses anciens modèles sportifs, la marque a voulu préserver son héritage de voiture sportive luxueuse. La MG6 possède ainsi un moteur à 4 cylindres de 1.5 litre turbo. Il développe une puissance de 162 chevaux et accélère à 100 km/h en à peine 7 secondes.

MG6 : Une symbiose entre un design épuré et une technologie de pointe !

Son look se distingue par des phares et des feux arrière à LED ainsi qu’une calandre moderne et esthétique. Ses jantes de 18 pouces et ses lignes fluides dotent cette coupée 5 portes d’un raffinement inspiré de l’ADN de la marque. A l’arrière, les feux à LED, le bouclier et les sorties d’échappement intégrées accentuent l’esprit sportif de la voiture.

Avec son revêtement total en cuir, son tableau de bord sportif et immersif, les passagers s’y installent dans un confort absolu. La MG6 se décline en rouge, gris, noir et blanc.