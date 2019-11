Ligue 1 (8e journée/matches avancés) : Le duo US Monastir-CS Sfaxien se démarque de la concurrence en tête du classement

Ce n’est plus un quatuor mais plutôt un duo désormais à la tête du classement du championnat de la Ligue 1 de football professionnel, à savoir l’US Monastir et le CS Sfaxien qui se retrouvent à égalité de points (18), en attendant le reste des rencontres de la 8e journée, prévues demain dimanche.

Dans le choc de la journée, le CS Sfaxien est sorti vainqueur de sa confrontation avec l’US Ben Guerdane, la surprise de ce début de saison, (2-0), grâce aux réalisations de Kingsley Eduwo (8′) et de Houssem Ben Ali (74′).

Le CSS qui jouait son deuxième et dernier match sous la sanction du huis clos, réalise ainsi son 6e succès de la saison et se démarque de ses concurrents directs dont son adversaire du jour.

L’US Ben Guerdane essuie, quant à elle, sa 3e défaite et se retrouve 4e ex aequo avec l’Espérance de Tunis qui jouera demain et à qui manque encore deux matches en retard.

Dans l’autre match avancé de la journée, l’US Monastirienne a largement disposé de la JS Kairouanaise (3-0).

Les buts monastiriens ont été l’oeuvre de Zied Machmoum 24′, Anthony Okpotu 57′ et Yassine Amri 92′.

Les usémites , se détachent ainsi, à leur tour de la concurrence pour occuper la première place avec le CS Sfaxien.

A noter que le duo de tête pourrait se convertir en trio demain si l’Espérance de Tunis gagne le derby de la capitale dimanche face au Stade tunisien.

Pour sa part, le JS Kairouan conserve son classement en bas du tableau et risque de se retrouver lanterne rouge en cas de succès de l’ES Métlaoui et de l’US Tataouine.

Samedi 9 novembre:

A Monastir:

US Monastir – JS Kairouan 3-0

A Sfax (Huis clos):

CS Sfaxien – US Ben Guerdane 2-0

Reste à jouer dimanche 10 novembre:

A El Menzah (Huis clos):

C Africain – CA Bizertin

Au Bardo:

Stade Tunisien – Espérance ST

A Hammam-Lif:

CSHLif – ES Métlaoui

A Sousse:

ES Sahel – AS Soliman

A la Chebba:

CS Chebba – US Tataouine